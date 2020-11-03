Происшествия

Полиция продолжает искать пропавшего летом псковича

Жителя деревни Гверздонь Псковского района Геннадия Баранова 1960 года рождения продолжают разыскивать полицейские. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Геннадий Баранов. Фото 2005 года.

1 июня мужчина ушел из Псковской областной больницы после оказания ему медицинской помощи. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 65-70 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, тёмные и короткие, волнистые волосы с сединой, карие глаза карие, прямой нос, тонкие губы. Носит усы.

Особая примета: в месте сгиба кисти на правой руке выпирает кость (из-за перелома со смещением).

Был одет в черную куртку, белые брюки и темные сандалии.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Геннадия Баранова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.