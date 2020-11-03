Происшествия

Зеленоглазая женщина пропала в Псковском районе

38-летнюю Марину Чупарнову (Копель) разыскивают в Псковском районе, сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина проживала в деревне Тешково. С 15 октября ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160 см, плотного телосложения, темно-русые волосы, зеленые глаза. Была одета в красную куртку, красно-белую кофту с цветами, черные брюки и коричневые кроссовки. С собой была красная сумка.

Оперативно-значимую информацию можно сообщить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.

Напомним, в прошлом году Марину Чупарнову уже разыскивали полицейские и волонтеры. Как оказалось, она выезжала со своими детьми в Санкт-Петербург, после чего вернулась в Псковский район.