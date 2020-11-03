Происшествия

Почти 4 тысячи пожаров произошло в Псковской области в этом году

3984 пожара зарегистрировали в Псковской области за 10 месяцев текущего года, которые нанесли прямой материальный ущерб в размере 40 млн 691 тысячи рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

На пожарах погибли 57 человек, из них 25 человек пенсионного возраста, 20 лиц без определенного рода деятельности, 8 рабочих, 2 инвалида и 2 ребенка. В результате пожаров получили травмы 47 человек.

Причинами пожаров стали:

- неосторожное обращение с огнем - 3382 случая;

- нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования - 253 случая;

- нарушение правил устройства и эксплуатации печи - 181 случай;

- поджоги - 94 случая;

- на транспорте - 47 случаев;

- иные - 27 случаев.

В городах и районных центрах области зарегистрировали 1235 пожаров, которые причинили прямой материальный ущерб в размере 10 млн 569 тысяч рублей. Погиб 21 человек.

В сельской местности за текущий период произошло 2749 пожаров, материальный ущерб от которых составил 30 млн 122 тысячи рублей. На пожарах погибли 36 человек, из них 5 человек в нетрезвом виде.

А в жилом секторе зарегистрировали 1154 пожара с прямым материальным ущербом в размере 33 млн 393 тысяч рублей. На пожарах в жилом секторе погибли 54 человека.

За 10 месяцев на территории Псковской области пожары уничтожили 532 строения и 33 единицы автотранспорта.

На пожарах спасли 484 человека, материальных ценностей на сумму 125 млн 193 тысячи рублей, 891 строение и 35 единиц автотранспорта.