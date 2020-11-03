Происшествия

Известный телеведущий Александр Колтовой погиб при крушении самолета

41-летний ведущий ток-шоу «ДНК» и «Звезды сошлись» на телеканале НТВ Александр Колтовой и его супруга погибли в результате жесткой посадки частного легкомоторного самолета Cessna в Подмосковье.

После вылета у самолета отказал и загорелся в воздухе двигатель. Пилот подал аварийный сигнал и посадил самолет в поле, но пожар охватил воздушное судно полностью. Спастись находившимся на борту не удалось, пишет ТАСС.

Отмечается, что полет был санкционирован, и у Александра Колтового было бессрочное свидетельство частного пилота.

Начальник службы движения аэродрома Мячково Николай Максимов сообщил, что самолет телеведущего перед вылетом прошел все необходимые технические проверки.

До прихода на НТВ Александр Колтовой работал на телеканале «Наука 2.0», ранее - в программе «Галилео».