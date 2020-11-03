Происшествия

Неизвестные воруют цветы на кладбище в Орлецах

Неизвестные воруют цветы на кладбище в пригородном микрорайоне Пскова Орлецы. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: pixabay.com

«За гранью понимания. Похоронили маму. На могилу положили большой букет белых роз. На девять дней приехали - цветов нет. На сорок дней тоже положили белые розы. Сегодня нет ни цветов, ни свечки», - говорится в сообщении псковички.

«Я как-то мужу искусственные красивые розы положила. Через два часа моя мама ехала на могилки, к нему заехала - уже их не было», - поделилась другая женщина.

«Там это в порядке вещей! Там даже оградки и скамейки уносят!» - рассказал пскович.