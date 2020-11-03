Происшествия

Мужчину в розовой рубашке разыскивают в Великолукском районе

54-летнего Владимира Федорова разыскивают в Великолукском районе. Утром 1 ноября мужчина вышел из дома в деревне Ваши и не вернулся.

2 ноября в 9.50 его запечатлели камеры видеонаблюдения на железнодорожном вокзале в Великих Луках. В настоящее время его местонахождение неизвестно, пишет районная газета «Наш путь». Предполагается, что мужчина мог пойти в деревню Горка Куньинского района, где он проживал ранее.

Приметы: среднего роста, худощавого телосложения, седые волосы. Был одет в черные кожаные куртку и кепку, розовую клетчатую рубашку, черные брюки и черные берцы. Прихрамывает. Страдает психическим заболеванием.

По информации поискового отряда «След», размещенной в социальной сети «ВКонтакте», у мужчины имеется шрам от пореза на животе и шрам на запястье одной из рук.

Оперативно-значимую информацию можно сообщить по телефону 8-911-691-92-73.