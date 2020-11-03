Происшествия

Исправительные работы грозят жителю Локнянского района за оскорбление полицейского

Исправительные работы грозят жителю Локнянского района за оскорбление полицейского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

Установлено, что 21 сентября житель района в присутствии посторонних оскорбил участкового уполномоченного полиции в неприличной форме.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 1 года.