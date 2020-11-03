Происшествия

В Гдове неосторожное курение на балконе привело к пожару

Пожар произошел на балконе в трехкомнатной квартире в Гдове 9 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании на улице Пограничной поступило в 3.23. Огонь повредил на балконе матрас и пол. Причиной пожара стало нарушение правил безопасности неустановленным лицом при курении. Пожарным удалось спасти от огня квартиру.

Вечером 7 ноября в деревне Ляпино Бежаницкого района сгорел жилой дом из-за неисправности печи, а в деревне Вишняково Печорского района огонь повредил стену комнаты жилого дома из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи.