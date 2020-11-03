Происшествия

Молодой человек похитил 4 флакона шампуня из магазина в Пскове

Молодой человек похитил 4 флакона шампуня из магазина в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

8 ноября находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Советской – поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 30-летнего молодого человека, который похитил из торгового зала 4 флакона шампуня.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.