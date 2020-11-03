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Происшествия

В Великих Луках продавца магазина привлекут к ответственности за продажу алкоголя подростку

09.11.2020 11:46|ПсковКомментариев: 0

В Великих Луках подростку продали алкоголь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области. 

Так, 6 ноября в магазине по улице Мотористов женщина продала спиртное несовершеннолетнему. Причем ранее она уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Продавец дала признательные показания. Также было изъято 0,45 литра пива. По данному факту проводится проверка.  

УМВД России по Псковской области напоминает, что действующее федеральное законодательство, а именно статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», устанавливает особые требования к розничной продаже алкогольной продукции.

«Законом установлено, что розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним не допускается. В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции, сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, удостоверяющий личность», - подчеркнули в ведомстве.

За нарушение установленного ограничения предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Так, в соответствии с частью 2.1 статьи 14.16. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Статья 151.1. Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает уголовную ответственность за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно. Наказание за это преступление предусмотрено в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или  без такового.

Административная ответственность за употребление алкоголя несовершеннолетним наступает с 16 лет. До исполнения указанного возраста к административной ответственности привлекаются родители подростка.

Помимо административной ответственности, несовершеннолетнему за распитие спиртных напитков грозит постановка на учет в отделе полиции по месту проживания и в наркологическом диспансере. Информация об административном правонарушении и о постановке на учет предоставляется в учебное заведение.

Теги: #великие луки #алкоголь #умвд россии по псковской области #подростки
Источник: Псковская Лента Новостей
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