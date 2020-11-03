Происшествия

Мошенники обманули псковскую пенсионерку на 480 тысяч рублей

Мошенники обманули псковскую пенсионерку на 480 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По версии следствия, в период со 2 по 3 ноября псковичке 1951 года рождения позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сообщил, что некие мошенники якобы пытаются незаконно оформить на пенсионерку кредит, и чтобы предотвратить их противоправные действия следует, не теряя времени, оформить кредит, обналичить полученные деньги и перевести их через банкомат на указанный «безопасный» счет.

Пожилая горожанка последовала этому совету. В результате мошенники завладели денежными средствами в сумме около 480 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Еще трое жителей Пскова, Великих Лук и поселка Бежаницы стали жертвами мнимых банковских служащих, которые положили в свой карман в общей сложности более 400 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.