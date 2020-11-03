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Штраф получил председатель дновского СПК за невыплату зарплаты сотрудникам

В Дновском районе следователи добились полного погашения задолженности по зарплате. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК по Псковской области.

Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении председателя сельскохозяйственного производственного кооператива. Он обвинялся в невыплате заработной платы подчиненным работникам (часть 2 статьи 145.1 УК РФ).

Установлено, что руководитель предприятия, занимающегося производством, переработкой и сбытом сельскохозяйственной продукции, в 2019 году более двух месяцев не выплачивал в полном объеме заработную плату 22 работникам, используя причитающиеся им деньги на текущие финансовые расходы. В результате задолженность по зарплате составила свыше одного миллиона двухсот тысяч рублей.

«Учитывая полное признание обвиняемым вины в инкриминируемом деянии и возмещение причиненного работникам имущественного ущерба по заработной плате, следователем вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении в отношении фигуранта уголовного преследования и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», - сообщили в ведомстве.

Постановлением суда ему назначено наказание в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей.