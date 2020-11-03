Происшествия

Солдат-срочник убил трех сослуживцев из-за нервного срыва

Солдат-срочник устроил стрельбу 9 ноября на военном аэродроме Балтимор под Воронежем, при этом три человека погибли, среди них - майор, ефрейтор и другой солдат-срочник.

Еще один срочник ранен и находится сейчас в реанимации. В ФГКУ «416-й Военный госпиталь Минобороны России» уточнили, что у него повреждены мягкие ткани в районе ключицы и лопатки, угрозы жизни нет, сообщает ТАСС.

Нападавший задержан. Им оказался военный суточного наряда Антон Макаров 2000 года рождения. Он стрелял из пистолета, который забрал у офицера, прибывшего проверить дежурство.

Макарова задержали в селе Землянск Семилукского района примерно в 50 км от Балтимора, по дороге к семье в Орловскую область. Он ехал на угнанной машине.

В гимназии в городе Ливны Орловской области, где учился Макаров, рассказали, что в школе он был склонен к уединению, замкнутости и конфликтности. В характеристике на него уточняется, что за время учебы не было зарегистрировано преступлений и правонарушений. Также известно, что Макаров воспитывался в неполной семье, в основном дедушкой и бабушкой, не имел вредных привычек и не состоял на профилактическом учете, по крайней мере в школе.

В Союзе комитетов солдатских матерей России информировали, что военнослужащие не сообщали о фактах рукоприкладства и дедовщины в военной части.

Проверка в части показала, что физического конфликта между нападавшим и другими военнослужащими не было. В качестве основной версии нападения рассматривается нервный срыв.

В рамках следствия будут проводиться экспертные исследования для установления психического состояния подозреваемого. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также мотив содеянного.