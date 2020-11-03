Происшествия

Жительница Новосокольников заплатила мошеннице за снятие порчи

57-летняя жительница Куньинского района предстанет перед судом за мошенничество. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе расследования установлено, что 8 сентября на автостанции в городе Великие Луки обвиняемая встретила жительницу города Новосокольники и, пользуясь суеверием последней, обманула ее. Мошенница сообщила, что на женщину наложена порча, которую можно снять, если она добровольно передаст ей золотые украшения.

В итоге введенная в заблуждение женщина передала обвиняемой золотые украшения на сумму более 30 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Новосокольнический районный суд. Санкция части 2 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.