Происшествия

Продукты и бутылку коньяка похитила псковичка из магазина

Продукты и бутылку коньяка похитила псковичка из магазина на улице Яна Фабрициуса в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

9 ноября экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Яна Фабрициуса – сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали 30-летнюю псковичку, которая пронесла через кассовый узел продукты питания и бутылку коньяка на сумму более 1000 рублей, не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции.