Происшествия

Более 800 тысяч рублей лишилась псковичка, доверившись мошенникам

Более 800 тысяч рублей лишилась псковичка, доверившись мошенникам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По версии следствия, 51-летней псковичке позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сообщил, что злоумышленники якобы пытаются незаконно оформить на нее кредит, и чтобы не допустить этого, незнакомец предложил горожанке как можно быстрее оформить кредит, обналичить полученные деньги и перевести их через банкомат на указанный им счет.

Псковичка поддалась на эту уловку мошенника и в течение нескольких дней переводила деньги. В результате тот завладел денежными средствами в сумме 850 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Жертвой подобного дистанционного мошенничества 9 ноября стал также 31-летний пскович. Неизвестные лица позвонили ему и заявили, что с его кредитной карты кто-то будто бы намеревается снять деньги. И чтобы избежать этого следует перечислить деньги на другой счет. Мужчина перевел 65 тысяч рублей. А когда понял, что его обманули, обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.