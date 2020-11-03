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Иностранец попытался дать взятку таможеннику в Печорском районе

10.11.2020 13:08|ПсковКомментариев: 0

В Пскове возбуждено уголовное дело в отношении иностранца, пытавшегося дать взятку таможеннику. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ. 

Установлено, что 9 ноября гражданин иностранного государства прибыл на таможенный пост Шумилкино. Во время проведения процедуры таможенного контроля был выявлен факт превышения величины максимально допустимой нагрузки, за что предусмотрена административная ответственность. Чтобы ее избежать, мужчина передал сотруднику таможенного поста 16 тысяч рублей. Однако тот не взял деньги и незамедлительно уведомил о факте коррупционного правонарушения. 

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении, он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Теги: #взятка #таможня
Источник: Псковская Лента Новостей
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