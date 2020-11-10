Происшествия

Вывоз антиквариата пресекли таможенники в Псковской области

Псковские таможенники не позволили вывезти за пределы России через таможенный пост в деревне Бурачки Себежского района антикварные предметы, представляющие интерес для коллекционеров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Гражданин России, проживающий в Словакии, не задекларировал вывозимые медали, ордена, значки, жетоны, нагрудные знаки времен Первой и Второй мировых войн, а также старинные предметы быта. Он пояснил, что приобрел антикварные предметы в России, предполагая отсутствие их принадлежности к культурному наследию.

По заключению искусствоведческой экспертизы, 27 предметов признали культурными ценностями. Среди них: немецкое овальное блюдо конца XIX-начала XX веков, флакон для духов, 2 фрагмента амфор, являющихся объектами движимой части археологического наследия, два почетных креста Первой мировой войны, войсковой крест Карла, две медали «За Зимнюю кампанию на Востоке 1941-1942 гг.», штурмовой пехотный знак 1-й степени, знак «За танковую атаку», личные жетоны, памятная медаль в честь 50-летия правления Франца Иосифа, кокарды и другие предметы фалеристики.

«При вывозе физическими лицами с таможенной территории Евразийского экономического союза предметы старины, относящиеся к культурным ценностям, подлежат обязательному таможенному декларированию в письменной форме с применением пассажирской таможенной декларации и предоставлению таможенному органу разрешительного документа, подтверждающего право на вывоз данных товаров, - разъяснила исполняющая обязанности начальника таможни Юлия Тулумбасова. - В данном случае рыночная стоимость незаконно вывозимых гражданином предметов и отнесенных к категории культурных ценностей составила более 190 тысяч рублей. По факту незаконного перемещения антиквариата возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводятся следственные действия».