Происшествия

Великолучанку в халате и тапках разыскивает полиция

58-летнюю жительницу деревни Переслегино Великолукского района Галину Захарову разыскивают полицейские. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 20 сентября она ушла из дома и не вернулась. Была в светлом халате, красной кофте и тапках. Особая примета: на левой стороне лица имеется заметная бородавка.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Галины Захаровой, просят обратиться по телефонам: 8-906-223-11-28 (уголовный розыск) и 8 (811-53) 5-27-94 (дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки).