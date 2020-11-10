Происшествия

Более 2 килограммов наркотиков изъяли псковские полицейские

Более 2 кг наркотиков изъяли из незаконного оборота полицейские в Псковской области в рамках второго этапа общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Кроме того, сотрудники псковской полиции выявили 52 преступления и 28 административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, проверили 350 мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи.

Основная цель мероприятия - привлечение широкой общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков. За период проведения акции поступили 53 обращения, из них 24 - о фактах незаконного оборота наркотиков, 18 - по вопросам профилактики и реабилитации наркозависимых.

В рамках акции полицейские вместе с волонтерами антинаркотического движения организовали очередной рейд по удалению незаконных граффити, содержащих призывы к употреблению и распространению наркотических средств. Совместными усилиями только в центральном районе Пскова закрасили 85 такого рода надписей.

В целях выявления и пресечения противоправных проявлений полицейские призывают граждан своевременно информировать органы внутренних дел о фактах незаконного оборота наркотиков, местах реализации запрещенных веществ, наркопритонах и лицах, их содержащих. Можно обращаться по круглосуточному «телефону доверия» УМВД России по Псковской области 59-22-33 или 02.