Происшествия

Пскович оплатил долг в 1 млн рублей, чтобы продать квартиру

Запрет на совершение регистрационных действий с квартирой побудил мужчину оплатить долг в размере более 1 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФССП по Псковской области.

В отделении судебных приставов Пскова №2 находилось 30 исполнительных производств о взыскании с гражданина долга в размере более 1 млн рублей. Данная сумма задолженности образовалась из-за полумиллионной неуплаты налоговых и страховых взносов, а также полумиллионного долга по договору займа перед физическим лицом.

Должник длительное время уклонялся от оплаты своих долгов. Судебным приставом-исполнителем были направлены запросы в регистрирующие и контролирующие органы для установления наличия движимого и недвижимого имущества должника. Было установлено, что гражданину принадлежит квартира в Пскове. Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении данной квартиры.

Должник собирался ее продать, но сделку купли-продажи было не оформить, так как мешало действующее ограничение.

В результате долг был оплачен в полном объеме, запрет на совершение регистрационных действий с квартиры снят.