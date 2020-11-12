Происшествия

Жилой дом подожгли в Дновском районе

Жилой дом подожгли в Дновском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС, информация о возгорании поступила 11 ноября в 16.45.

В деревне Скугры загорелся жилой дом. Огнем повреждена стена на площади 2 кв. метра и кровля на площади 0,5 кв. метра. Причина случившегося - поджог.

В 8.21 в деревне Творожково Стругокрасненского района горело строящееся здание коровника. Обгорели кровля и ее деревянная на площади 12 кв. метров. Причина - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.