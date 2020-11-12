Происшествия

Москвича будут судить за убийство знакомого на охоте в Себежском районе

55-летнего москвича будут судить за убийство знакомого на охоте в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Псковской области.

Напомним, что мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, вечером 20 августа обвиняемый во время охоты на кабана на территории охотничьих угодий в Себежском районе произвел прицельный выстрел из нарезного карабина в сторону кустарника, где в это время находился пригласивший его на охоту бригадир. Гость принял его за лося. В результате сквозного огнестрельного ранения в брюшную полость потерпевший скончался.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения существу.