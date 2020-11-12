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Суд оправдал псковича, обвинявшегося в двойном убийстве 12-летней давности

Суд вынес оправдательный приговор в отношении псковича, который обвинялся в убийстве двух жителей города, находившихся в беспомощном состоянии. Об этом сообщается на сайте Псковского областного суда.

41-летний пскович обвинялся в том, что совершил убийство двух человек, один из которых находился в беспомощном состоянии. По версии следствия, в начале 2008 года в жилом доме в ходе распития спиртных напитков между подсудимым и собственником жилья возникла ссора, в ходе которой последний в присутствии своей сожительницы оскорбил подсудимого и выгнал его из дома. После этого, как полагало обвинение, подсудимый взял топор и нанес спящим мужчине и женщине множественные удары. При этом подсудимый осознавал, что в силу своего физического состояния хозяин дома был не способен защитить себя и оказать активное сопротивление.

По итогам судебного следствия присяжные заседатели вынесли вердикт о непричастности подсудимого к совершению преступления. 7 октября суд вынес оправдательный приговор в отношении 41-летнего псковича ввиду его непричастности к совершению преступления, предусмотренного пунктами «а, в» части 2 статьи 105 УК РФ, мужчину освободили из-под стражи в зале суда.

Приговор до настоящего времени в законную силу не вступил, обжалован прокуратурой Псковской области.