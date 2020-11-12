Пенсионерка из Пскова лишилась денег при попытке получить компенсацию за лекарства

Псковская пенсионерка хотела получить компенсацию за лекарства, но лишилась более 180 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
По версии следствия, 75-летней псковичке позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником одной из медицинских организаций. Он заявил, что пенсионерке за ранее приобретенные лекарства якобы полагается крупная компенсация. А для ее получения следует оплатить доставку и страховку.
Пожилая псковичка поверила и перевела через банкомат на указанный ей счет 183 тысячи рублей. Однако обещанной компенсации так и не дождалась, после чего обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Жертвами дистанционного мошенничества стали еще трое псковичей и жительница Островского района. В общей сложности они потеряли 624 тысячи рублей. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Выясняются все обстоятельства произошедшего.