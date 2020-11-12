Происшествия

Пенсионерка из Пскова лишилась денег при попытке получить компенсацию за лекарства

Псковская пенсионерка хотела получить компенсацию за лекарства, но лишилась более 180 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По версии следствия, 75-летней псковичке позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником одной из медицинских организаций. Он заявил, что пенсионерке за ранее приобретенные лекарства якобы полагается крупная компенсация. А для ее получения следует оплатить доставку и страховку.

Пожилая псковичка поверила и перевела через банкомат на указанный ей счет 183 тысячи рублей. Однако обещанной компенсации так и не дождалась, после чего обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Жертвами дистанционного мошенничества стали еще трое псковичей и жительница Островского района. В общей сложности они потеряли 624 тысячи рублей. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Выясняются все обстоятельства произошедшего.