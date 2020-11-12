Происшествия

В Невеле за служебный подлог будут судить мастера леса

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении мастера леса ГКУ «Невельское лесничество». Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области, по версии следствия, 9 апреля 2019 года обвиняемая, будучи обязанной в силу своих полномочий произвести проверку работ, связанных с использованием лесов на подведомственном участке, не выходя из служебного кабинета, составила акт осмотра лесосеки, в который внесла заведомо ложные сведения об отсутствии нарушений лесного законодательства. Это позволило арендатору участка избежать привлечения к установленной законом ответственности.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.