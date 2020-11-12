Происшествия

Мужчину в черном продолжают искать в Великих Луках

В Великих Луках полиция продолжает поиски 44-летнего Андрея Федорова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По имеющимся данным, 22 марта минувшего года он ушел из дома по улице Радищева в Великих Луках, и до настоящего времени местонахождение мужчины не установлено.

Приметы: был одет в черную куртку с красными манжетами, черную вязаную шапку, черные спортивные штаны, сапоги (низ - резиновый, верх - матерчатый).

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Федорова, просят позвонить по телефонам: (811-53) 5-27-94, 89062231128 или 02.