Происшествия

В Пскове задержали находившегося в федеральном розыске мужчину

В Пскове задержан мужчина, который находился в федеральном розыске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

12 ноября в 20:30 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого объекта - бара на Рижском проспекте - поступил сигнал «Тревога». Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 38-летнего мужчину, который вел себя неадекватно.

При установлении его личности выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске по подозрению в совершении кражи на территории Псковского района.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.