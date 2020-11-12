Происшествия

Виски, джин, вино и моторное масло похитил пскович в магазине

В Пскове росгвардейцы задержали мужчину, совершившего кражу из магазина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, 12 ноября экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте – сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 34-летнего мужчину, который пронес через кассовый узел 4 бутылки виски, 2 бутылки джина, вино, моющее средство и моторное масло, не заплатив за них. Общая сумма ущерба составила 8300 рублей.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.