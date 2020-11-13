Происшествия

Мошенники оформили на псковичку кредит на миллион рублей

Мошенники предложили псковичке перевести деньги на «безопасный» счет, а потом путем обмана оформили на нее крупный кредит. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По версии следствия, 37-летней жительнице Псковского района 10 ноября позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что некие злоумышленники якобы намереваются совершить незаконное снятие денег с ее банковской карты. И чтобы предотвратить это противоправное деяние женщине необходимо снять деньги со своей карты и перевести их на «безопасный» счет.

Поддавшись на уловки мошенника, женщина перечислила со своей карты более ста тысяч рублей. А затем нечистые на руку лица путем обмана оформили на нее еще и кредит. В итоге они получили 1 млн 134 тысячи рублей. Убедившись, что ее ввели в заблуждение, потерпевшая обратилась за помощью в ОМВД России по Псковскому району.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.