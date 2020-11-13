Происшествия

Велосипед и ковер похитил мужчина из дома в великолукской деревне

Велосипед, водяной насос и ковер похитили злоумышленники из дачного дома в деревне Дрепино Великолукского района, они проникли через подвал. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлена личность подозреваемого в этой краже. Им оказался безработный местный житель 1971 года рождения. При обыске часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело.

В деревне Выскодь Дновского района в ночь на 10 ноября у двух пенсионерок из сараев возле домов на улице Заречной и по Школьному переулку были похищены бензотриммер, дрель и «болгарка». Причиненный ущерб устанавливается. В совершении преступлений подозреваются двое неработающих жителей города Дно 1992 и 1999 годов рождения. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Часть похищенного изъята.

А 22-летний безработный, ранее судимый за кражу житель города Опочки подозревается в совершении в период с 2019 по 2020 год нескольких краж имущества на территории трех деревень в Опочецком районе. Среди краденого – восемь электродвигателей, похищенных из помещения пилорамы, а также детали с трактора МТЗ-80. Проводится расследование.