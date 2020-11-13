Происшествия

20 иностранцев задержали псковские пограничники

20 иностранных граждан задержали псковские пограничники на российско-белорусском участке государственной границы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Иностранцы прилетели в Белоруссию, где нашли людей, которые за деньги согласились доставить их до границы. В итоге они попали в Россию лесными и проселочными дорогами, но были задержаны.

За нарушение режима государственной границы иностранцев привлекли к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 50 тысяч рублей.

Всего с начала текущего месяца пограничники выявили и задержали более 100 нарушителей административно-правовых режимов, установленных на государственной границе России.