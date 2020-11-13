Происшествия

В Пскове бывшего полицейского будут судить за избиение женщины

Бывшего оперативного сотрудника псковской полиции будут судить за превышение своих должностных полномочий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

19 августа 2019 года во время разбирательства по факту кражи имущества, оперуполномоченный применил насилие в отношении молодой женщины, чтобы та дала признательные показания, изобличающие ее в совершении кражи, которую она фактически не совершала. В результате применения насилия женщине причинен легкий вред здоровью.

Санкция пункта «а» части 3 статьи 286 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения.