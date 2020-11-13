Происшествия

Рыбака с электроудочкой поймала полиция в Стругокрасненском районе

Рыбака-браконьера задержала полиция в Стругокрасненском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

В ходе совместного рейда с представителями службы рыбоохраны полицейские установили, что в ночь с 10 на 11 ноября на озере Щир у деревни Бровск местный житель занимался рыбалкой с использованием запрещенных орудий лова.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции. В результате проведенных мероприятий стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался мужчина 1956 года рождения. Он дал признательные показания.

По имеющимся данным, этот пенсионер ловил рыбу с использованием так называемой электроудочки. Стражи порядка изъяли у него лодку, два преобразователя напряжения и другие приспособления. Изъят также незаконный улов – 47 окуней, 10 щук и плотва.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.