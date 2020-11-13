Происшествия

В Пскове за избиение палкой коллеги по работе будут судить жителя Ленобласти

В Пскове будут судить 20-летнего жители Ленинградской области за избиение палкой коллеги по работе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, в ночь на 2 мая возле вагончика бытовки на улице Железнодорожной в Пскове обвиняемый, выясняя отношения с потерпевшим в связи с ранее назревшим конфликтом, выхватил из рук последнего деревянную палку и трижды ударил его по голове и рукам. В результате попадания в голову потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.