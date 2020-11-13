Происшествия

По подозрению в подкупе задержан коммерческий директор сети «Вимос»

В Петербурге сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержали коммерческого директора крупной сети по продаже стройматериалов «Вимос» Алексея Куриленко. Его подозревают в том, что он требовал от поставщика вознаграждение за сотрудничество, то есть в коммерческом подкупе, пишет Peterburg2.ru.

Следствие считает, что Алексей Куриленко и его задержанный подельник предложили бизнесмену платить от 100 до 300 тысяч в месяц за возможность продолжения поставки стройматериалов в «Вимос». При этом, 71-летний подозреваемый представлялся сотрудником ФСБ.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что компания «Вимос» существует на рынке около 30 лет. Магазины организации есть и в Пскове.