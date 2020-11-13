Происшествия

Пожилой пскович фиктивно зарегистрировал иностранца в своем доме

Псковский пенсионер фиктивно зарегистрировал гражданина Казахстана. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД России, в ноябре 65-летний мужчина прописал у себя в доме на улице Грибоедова иностранца.

Пожилой горожанин дал признательные показания. По данному факту проводится проверка.

Полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода незаконные действия.

«Подобные примеры на территории области, к сожалению, далеко не единичные», - констатировали в полиции.