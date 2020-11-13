Происшествия

Псковичка пыталась украсть продукты и алкоголь из магазина на Рижском проспекте

Псковичка пыталась украсть продукты и алкоголь из магазина на Рижском проспекте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной Росгвардии.

14 ноября около 17.00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали 42-летнюю псковичку, которая пронесла через кассу продукты питания и спиртные напитки на сумму более 4000 рублей, не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства женщина передана сотрудникам полиции.