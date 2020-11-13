Происшествия

Житель Бежаницкого района получил условный срок за хранение конопли

Житель Бежаницкого района получил условный срок за хранение наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Бежаницкого района.

Установлено, что с начала апреля 2020 года мужчина хранил в доме коноплю общей массой свыше 400 грамм.

В июле наркотическое средство было обнаружено и изъято сотрудниками полиции в ходе проведения обыска. В суде 38-летний житель Бежаницкого района свою вину признал и раскаялся в содеянном.

С учетом позиции государственного обвинителя, а также учитывая смягчающие обстоятельства, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор вступил в законную силу.