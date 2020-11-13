Происшествия

Пропавшую летом прошлого года пенсионерку продолжают искать в Великих Луках

В Великих Луках полиция продолжает розыск пропавшей без вести Галины Королевой 1951 года рождения. По имеющимся данным, 23 августа минувшего года она ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД.

Приметы: на вид 70-75 лет, рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в черное платье с белым рисунком, коричневые туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Королевой, просят обратиться по телефонам: 8906-223-11-28 - уголовный розыск, (8811-53) 5-27-94 -дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.