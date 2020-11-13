Происшествия

Мину и артснаряд обезвредили на юге Псковской области

Великолукские спасатели 15 ноября обезвредили взрывоопасные предметы в двух районах на юге Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Так, группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки работала вчера вблизи садоводческого товарищества «Приозерное» Великолукского района, где была обнаружена минометная мина калибра 50 мм.

Рядом с деревней Забелье в Пустошкинском районе специалисты обезвредили 76-миллиметровый артснаряд.