Происшествия

В Великих Луках молодой человек украл из магазина упаковку кофе

В Великих Луках молодой человек украл из магазина упаковку кофе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

15 ноября находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из охраняемого объекта - магазина на Октябрьском проспекте - поступил сигнал «Тревога». Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и задержали молодого человека, который похитил из торгового зала упаковку кофе.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.