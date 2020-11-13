Происшествия

Семейная ссора закончилась поножовщиной в Пустошкинском районе

В Пустошкинском районе семейная ссора закончилась поножовщиной. Об этом Псквской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Вечером 14 ноября в великолукскую больницу с проникающим ножевым ранением брюшной полости был доставлен 47-летний житель деревни Видусово Пустошкинского района.

Как установлено в ходе расследования, мужчина пострадал на почве семейно-бытового конфликта. Между ним и его безработной, ранее судимой за грабеж супругой произошла ссора. В результате женщина ударила его ножом. Она дала признательные показания. При обыске нож изъят.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.