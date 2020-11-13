Происшествия

Псковские школьники ушли из дома из-за плохих оценок

Двое школьников ушли из дома в деревне Дуброво Псковского района из-за плохих оценок, третий мальчик отправился с ними за компанию. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственных источников.

Напомним, мальчики в возрасте 11, 13 и 14 лет ушли 14 ноября около 16.00. К их поискам привлекли следователей, полицию, Росгвардию и волонтеров, кинологов со служебно-розыскными собаками. Ситуация усугублялась тем, что последние дни столбик термометра стал опускаться до нулевой отметки.

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