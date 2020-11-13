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Происшествия

20-летнего псковича с амфетамином задержали в Петербурге

16.11.2020 13:32|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники транспортной полиции Санкт-Петербурга задержали на перегоне между железнодорожными станциями «Волковская» и «Воздухоплавательный Парк» 20-летнего жителя Псковской области с 10 граммами амфетамина. Об этом пишет gazeta.spb.

При себе у задержанного гражданина была наплечная сумка, осмотр которой показал, что молодой человек носил с собой пять свертков с порошкообразным веществом. Кроме того, он успел сделать так называемые «закладки», куда положил еще 13 свертков с аналогичным веществом. Все обнаруженные наркотики были изъяты.

Экспертиза показала, что изолентой были замотаны вещества амфетаминовой группы общей массой около 10 грамм, что является крупным размером. Оказалось, что безработный молодой человек приобретал наркотики в интернете и позже перепродавал их. Ему грозит лишение свободы до 20 лет и штраф до 1 млн рублей.

Теги: #наркотики #санкт-петербург
Источник: Псковская Лента Новостей
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