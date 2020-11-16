Происшествия

6-летняя псковичка получила сотрясение мозга из-за торчащих из асфальта труб

Шестилетняя девочка ударилась головой об асфальт на автобусной остановке «Торговый дом» в Пскове из-за торчащих труб. Сообщение об этом опубликовано на сайте губернатора области.

«Вечером 3 ноября бабушка с внучкой на остановке "Торговый дом" споткнулись о плохо срезанные железные трубы. Девочка 6 лет ударилась головой об асфальт и попала в детскую областную больницу с сотрясением головного мозга», - говорится в сообщении местной жительницы.

Псковичка попросила срезать эти трубы и сделать освещение на автобусной остановке. Также она обратила внимание на то, что аналогичные трубы выступают из земли во многих общественных местах.

«Ваше обращение принято на рассмотрение», - ответил глава администрации Пскова Александр Братчиков.