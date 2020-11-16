Происшествия

Сотрудники идрицкой колонии «оставили» осужденного без мобильной связи

Сотрудниками оперативного отдела исправительной колонии №3 УФСИН России по Псковской области на участке, расположенном вблизи административного здания учреждения, был задержан гражданин, который пытался передать осужденному, содержащемуся на участке колонии-поселения, три мобильных телефона и одно зарядное устройство.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе уравления, задержание нарушителя произошло в ходе отработки полученной оперативной информации. Задержанный оказался ранее судимым и в настоящее время безработным. Имея прямой умысел, он совершил попытку передачи запрещенных к использованию в исправительном учреждении предметов.

В отношении нарушителя составлены материалы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.12 КоАП РФ, а запрещенные предметы изъяты в установленном законодательством порядке.

Напомним, в соответствии со ст. 19.12 Кодекса об административных правонарушениях передача либо попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания.