Происшествия

На границе с Латвией в кабинах грузовиков обнаружены тайники с сигаретами

На таможенном посту МАПП Бурачки на российско-латвийской границе пресечен вывоз незадекларированного товара. Как сообщила пресс-служба Северо-западного таможенного управления, на снимках, полученных при осмотре двух автомобилей с применением инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК), сотрудники таможни обнаружили затемнения, характерные для посторонних вложений.

Последующий таможенный досмотр выявил в кабинах седельных тягачей сигареты. В первом случае водитель разместил 110 пачек сигарет с акцизными марками Республики Беларусь и Российской Федерации под сиденьями, холодильной камерой и обшивкой потолочного пространства. Во втором автомобиле под обшивкой кабины над лобовым стеклом сотрудники таможни нашли 19 пачек сигарет.

Возбуждены дела об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ.