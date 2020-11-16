Происшествия

В Пскове двое молодых людей украли из магазина виски

В Пскове двое молодых людей украли из магазина виски. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

17 октября в 6:20 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого объекта - магазина на улице Труда - поступил сигнал «Тревога». Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали двух молодых людей 1998 и 2002 года рождения, которые пронесли через кассу две бутылки виски общей стоимость 1400 рублей, не заплатив за них.

Задержанные были переданы сотрудникам полиции.