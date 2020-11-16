Происшествия

Поддельную пятитысячную купюру изъяли полицейские в Пскове

Пятитысячную купюру с признаками подделки изъяли полицейские в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Фальшивую купюру обнаружили 16 ноября в одном из финансовых учреждений города. По имеющимся сведениям, она поступила в выручке гдовской торговой организации. По данному факту проводится проверка.

Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.